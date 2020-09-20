شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: بدء الدراسة بالمدارس الرسمية الدولية الأحد المقبل (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المدارس الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد، بدءً من الأحد، 27 سبتمبر.

اجتمع الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين مع محسن عبدالمنعم، المدير التنفيذي لمشروع المدارس الرسمية الدولية في مصر، لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد 2020/2021.

وخلال الاجتماع، تم التشديد على ضرورة أن يحضر الطلاب إلى المدارس الرسمية الدولية بالزي المدرسي الاتي :بالنسبة لمرحلة رياض الاطفال (تيشيرت بولو ابيض – بنطلون ميلتون كحلي – جاكت كحلي شتوي للموسم الشتوي)، وبالنسبة للمرحلة الابتدائية (تيشيرت بولو رمادي فاتح – بنطلون ميلتون كحلي – جاكت كحلي شتوي للموسم الشتوي)،ولأولياء الامور الحق في شراء الزي المدرسي بمعرفتهم من أي مكان دون تغيير عن ما سبق ذكره.

جدير بالذكر أن عدد المدارس الرسمية الحكومية الدولية (11) مدرسة، وجار العمل بإقامة مدرسة جديدة بالزقازيق بمحافظة الشرقية، ومدرسة أخرى بمحافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتعمل المدارس الرسمية الدولية على تدريس المنهج بالنظام البريطاني ترتكز فلسفته على تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.