شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص اليوم الأول للنواب الجدد بمجلس الشيوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين، اليوم، في التوافد على قاعة البهو الفرعونى بمجلس النواب، لاستخراج كارنيهات العضوية .

وخصصت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ 9 لجان لإنهاء الأوراق والمستندات الخاصة بالأعضاء الجدد ،وتسجيل بياناتهم ،و فتح المجلس ابوابه في العاشرة صباحا، وقام المجلس بالتيسيرعلى النواب في استخراج البطاقات بارسال الاعضاء لبياناتهم مسبقا على «وات ساب» مما سهل عملية التسجيل حيث حضر النواب لاستلام الكارنيهات المعدة مسبقا دون حدوث تزاحم.

وحرص النواب الجدد على التقاط الصور التذكارية عقب استخراج الكارنيهات، ولم يلتزموا خلال التقاط الصور بالإجراءات الوقائية سواء ارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعى .

وكان في استقبال أعضاء الشيوخ القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عثمان، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، وعدد من موظفي الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.

قال المستشار محمود فوزي الامين العام لمجلس النواب ان هناك تعاون بين الامانة العامة لمجلس الشيوخ والنواب اثناء استقبال النواب الجدد

و اضاف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين: «التعاون يستهدف التعجيل باستخراج الكارنيهات واستقبال النواب الجدد

و اضاف ان استخراج شهادات العضوية يجرى وفقا للاجراءات المنصوص عليها في القوانين لافتا إلى ان الاجراءات تتم بانتظام ويسر .

و قال المستشار محمود اسماعيل عتمان الامين العام لمجلس الشيوخ انه تم اتخاذ اجراءات من شانها تسهيل استخراج كارنيهات النواب بشكل اسرع

وأضاف: «تم استخراج الكارنيهات الخاصة بالنواب قبل حضورهم اليوم للمجلس بما يسهل الاجراءات ويسرعها

وما حدث اليوم عكس ما كان يحدث في وقت سابق من استغراق وقت اكبر في استخراجها «

وقال النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ إن المجلس يأتي في مرحلة فارقة في تاريخ الوطن تستوجب التلاحم بين غرفتي البرلمان المصري، مشيرا إلى أن المجلس سيكون فاعل ومؤثر في الحياة التشريعية المصرية من خلال تصديه لمشروعات القوانين التي ستحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب لمناقشتها ودراستها .

وأضاف خلال تصريحات عقب استخراج كارنيه عضويته، إنه أبلغ المستشار محمود عثمان القائم بأعمال الأمين العام للشيوخ برغبته في الانضمام إلى اللجنة التي سيتم تشكيلها لاعداد لائحة مجلس الشيوخ الداخلية لافتا إلى أن الشيوخ سيمارس عمله بلائحة مجلس النواب لحين إعداد لائحته.

واضاف بكري انه سينضم إلى لجنة الاعلام لافتا إلى أن قضية الإعلام من القضايا الهامة التي يجب أن تكو ن على رأس أولويات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الإعلام المصري لم ينجح حتى الآن في تقديم رسالته الإعلامية لمواجهة التحديات التي تواجه مصر .

وقال النائب أحمد أبوهشيمة، ان انتخاب مجلس الشيوخ يعد بداية حقيقية للحياه السياسية والبرلمانية، حيث يأتي في فترة مهمة ويعد عقل مفكر في التشريعات ومعاون مساعد للقيادة السياسية والحكومة.

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وأضاف أبوهشيمة ان الحياه البرلمانية والسياسية في تقدم مستمر، معربا عن سعادته بانضمامه إلى حزب الشعب الجمهورى مؤخرا.

وحول الانتخابات البرلمانية المقبلة، أوضح أبوهشيمة انها استحقاق مهم، وان حزب الشعب الجمهوري يخوضه ضمن ائتلاف تحالف الأحزاب، وان الحزب لم يحدد بعد استمرار الحزب ضمن تحالف ما تحت القبة بعد الانتخابات من عدمه حتى الان.

وأعلن النائب خالد مصطفى عضو مجلس الشيوخ، عقب استخراج كارنيه المجلس، تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسى، ووصفه بأنه طوق النجاة الذي أرسله الله عز وجل لإنقاذ مصر، من الأخطار التي تحيط بها من كل حدب وصوب.

واضاف النائب خالد مصطفى، أن مجلس الشيوخ يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة، وقال: التركة ثقيلة يأبى عن حملها الجبال نظرا للعدد الكبير من القوانين والتشريعات العالقة بسبب ضغط العمل على مجلس النواب على مدار السنوات الماضية .

فيما قالت النائبة ريهام مجدى عفيفى عضو مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية، عقب استخراج كارنيه عضوية المجلس، أن مجلس الشيوخ إضافة كبيرة للحياة النيابية من أجل الإسراع في مناقشة القوانين قبل عرضها على مجلس النواب، وأضافت أنها ستنضم إلى اللجنة الاقتصادية ولجنة الصناعة.

وقال النائب علاء طاحون، عضو مجلس الشيوخ، إنه كان عضوا بمجلس النواب خلال مجلس 2005 ومجلس 2010، ولديه خبره في العمل البرلمانى .

وأضاف، ان المجلس سيعمل من أجل صالح المواطنين والوطن، مشيرا إلى ان اهم ما يشغله خلال الفترة المقبلة هو قضية التصالح في مخالفات البناء مطالبا بتسهيلات جديدة بالقانون. واضاف أن أهم شيء الصالح العام مواقفنا تدور حول الدفاع حول مصلحة الشعب ،وأكد أنه سينضم للجنة الإدارة المحلية

وقال النائب ياسر الهضيبى إن سلامة التشريعات تتوقف على حسن اداء الغرفة الثانية الممثلة في مجلس الشيوخ وحسن ادائه لدوره في مراجعة القوانين ودراستها بشكل كافى للتوافق مع واقع الشارع المصرى وحول توقعاته لانتخابات مجلسالنواب المقبلة، اضاف «الهضيبى» لـ «المصرى اليوم»انها ستكون قوية وستتجاوز المشاركة فيها نسبة 30 % وستكون من اشرس المعارك الانتخابية. وعن اسباب عدم اهتمام كثير من الموطنين بالانتخابات حاليا تاعب :«السبب هوغموض وصعوبة قانون الانتخابات خاصة ما يتعلق بالمرأة وعدم تورالكوادر النسائية القادرة على هذه الممارسة الصعبة بالاضافة إلى عزوف المرأة في قطاع الصعيد عن الترشح،و صعوبة توفير نسبة الـ25 % المخصصة للمرأة ..

و أكد الناىب اكمل فاروق أنه سيترشح على رىاسة لجنة الإسكان مشيرا إلى أنه سيطرح جميع المشكلات التي تواجه المحامين في تطبيق قانون القيمة المضافة وتقريب وجهات النظر بين المحامين ووزارة المالية بجانب جرح مشكلات المستثمرين وتقريب وجهات النظر في قانون مخالفا البناء.