شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام وهدوء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية دون شكاوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت امتحانات الدور الثانى للدبلومات الثانوية الفنية بشمال سيناء لليوم الثانى على التوالى دون شكاوي أو إخطارات .

وأكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء على انتظام وهدوء الامتحانات واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من تطهير وتعقيم اللجان ومراعاة التباعد بين الطلاب وارتداء الطلاب وأعضاء اللجان للكمامات.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أية عقبات خلال سير الامتحانات، حيث لم تتلق الغرفة أية شكاوى أو ملاحظات خلال الامتحانات.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين لهم حق آداء إمتحانات الدور الثانى بالدبلومات الفنية يبلغ 325 طالبا وطالبة.. موزعين على عدد 10 لجان في مختلف أنحاء المحافظة.. منهم 4 لجان للتعليم الصناعى تضم 163 طالبا وطالبة، 3 لجان للتعليم التجارى تضم 20 طالبا وطالبة، لجنتين للتعليم الزراعى تضمان 135 طالبا وطالبة، ولجنة واحدة للتعليم الفندقى تضم 7 طلاب.

قال أنه تغيب عن أداء الامتحانات عدد 32 طالبًا زطالبة من بينهم 17 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي و13 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي وطالبين بالتعليم التجاري.

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