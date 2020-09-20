شكرا لقرائتكم خبر عن «مقصدا للأهالي من كل المحافظات».. افتتاح «الفولي» بعد إعادة تطويره بـ3 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعد مسجد الإمام احمد الفولى، من أقدم المساجد المقامة بمدينة المنيا، وبجوار حديقة، وضريح الإمام احمد الفولى، الذي يعد مزار ديني كبير ومقصدا للأهالي من شتي محافظات الجمهورية، وقد تم إعادة تطوير وتجميل المسجد ورفع كفاءة خطة المحافظة للاهتمام بدور العبادة .

بدأت إعمال التطوير في سبتمبر الماضي، بتكلفة تصل إلى حوالي 3 مليون جنيه، حيث تم تكليف الوحدة الإنتاجية بكلية الفنون الجميلة بإعداد مخطط عام للتطوير، بالتنسيق مع الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة ومجلس مدينة المنيا.

قال نصر نعنوس، مدير الآثار الإسلامية بالمحافظة، بدخل المسجد ضمن المساجد الأثرية على مستوي المحافظة، والتي تم إعادة تطويرها وتجميلها وإعادة افتتاحه بحضور المحافظ اللواء أسامة القاضي، والدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد واللواء محمود خليل، مدير امن المنيا واللواء محمد ضبش، مساعد مدير الامن واللواء محمود صبري، مدير الأمن الوطني والعقيد اركان حرب محمد الكردي المستشار العسكري

وأدي المحافظ ومرافقوه الصلاة داخل المسجد، وسط حضور كبير من المواطنين، حيث أكد المحافظ أن أعمال التطوير، تأتي في إطار خطة المحافظة للاهتمام بدور العبادة، وخاصة ان مسجد الفولي ليس مجرد مسجدا عاديا، بل هو رمز ومعلم هام، عٌرفت المحافظة باسمه .

وتفقد المحافظ أعمال التطوير التي شملت، صيانة دورات المياه ودهان الواجهات والحوائط الداخلية وأعمال صيانة للكهرباء وزيادة الإضاءة بالمنطقة المحيطة بالمسجد.

هذا ويعد مسجد الفولي أحد أهم معالم محافظة المنيا بشارع كورنيش النيل والفولي هو على بن محمد بن على، ولد عام 990 هجرية، وجاء من اليمن إلى مصر، وتلقى العلوم بالأزهر وسار على المذهب الشافعي، وتزوج من أهل المنيا وعُرف بالمدينة «بأبي أحمد الفولي».

Advertisements

وروى، أنه عندما توفى عام 1076 هجريًا، ودُفن في ضريح خاص بزاوية أنشأها في حياته على شاطئ النيل الغربي، وفى عام 1946 م تم تطوير المسجد وتوسعته حتى يستوعب الزائرين