شكرا لقرائتكم خبر عن الهجان يناقش معوقات الانتهاء من المشروعات القوميه بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه أن ملف المشروعات القوميه في مقدمة مهام الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن من خلال خطة عملية تتضمن العمل الميداني المتواصل للوقوف على معوقات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وذلك من خلال لجان ميدانية من القطاعات المعنية بجانب لجان مختصة من المحافظة لتتكامل كافة الجهود بهدف الوصول إلى خطوات عملية يسفر عنها تذليل المعوقات مشيرا إلى ان الاجتماعات تعقد بشكل دوري مع كافة الجهات المعنية لمتابعة المشروعات وبحث المعوقات ومناقشة الحلول

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده «الهجان» بحضور اللواء هشام السوداني مدير متابعة المشروعات القوميه بمجلس الوزراء، لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات المحافظة واللواء هشام خشبه السكرتير العام للمحافظه ومديري الصحه والطرق والري والابنيه التعليمية وآملاك الدوله،وشركه المياة والجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي وممثلي القطاعات الخدمية بالمحافظة،وذلك في إطار خطة الحكومة للدفع بالمشروعات الخدمية والتنموية المتعثرة لتدخل الخدمة.

وناقش المحافظ خلال الإجتماع موقف تلك المشروعات ونسب التنفيذ كما ناقش المشكلات والمعوقات التي تعترض التنفيذ أو بدء الأعمال في مشروعات أخرى حيث قام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالتأكيد على ضروة الإلتزام بالجدول الزمني للخطة الإستثمارية بالمحافظة، والتعاون والتنسيق المستمر لإنهاء تلك المشروعات وتسليمها حيث تعد من المشروعات المحورية والهامة التي يحتاج اليها المواطن في القليوبية .

وأضاف «الهجان» أنه سيتم عقد إجتماع دوري بحضور جميع الأطراف المعنية لمراجعة ومتابعة تلك المشروعات، والتنسسيق والتجهيز للبدء في مشروعات أخرى يتم إدراجها بالخطة الإسثمارية المقبلة وذلك في إطار حرص المحافظة على تكامل الخدمات وتحسين جودتها

مشيرًا إلى ضرورة تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية الدولة 2030 تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

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