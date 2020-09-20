وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء يترأس لجنة تقييم الوظائف الإشرافية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، لجنة الوظائف الإشرافية، وذلك بديوان عام المديرية بالعريش.
وأكد رضوان، أن اللجنة تضم كلا من محمد السيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، وأحمد إبراهيم محمد منصور، مدير مديرية التنظيم والإدارة، وحنان المداح مدير عام الشؤون التنفيذية، وممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى، وطارق عبدالمحسن مدير إدارة الموارد البشرية، ومحمد زاهر رئيس مجلس الأمناء والآباء، والدكتور مهدي محمد عبدالله مدرس المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة العريش .
وأضاف «رضوان» أن الوظائف الإشرافية الشاغرة تبلغ 119 وظيفة، من بينها مديري ووكيلي مدارس إعدادية، وثانوية، وموجهي عدد من المواد الدراسية .
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