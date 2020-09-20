شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم المنوفية: تعليمات مشددة بعدم استغلال أي منشأة تعليمية بالدعاية الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية تعليمات مشددة لجميع الإدارات التعليمية لتعميمها على جميع المدارس بنطاق محافظة المنوفية استعدادا لعقد الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب وحرصا على التزام كافة العاملين بالمنظومة التعليمية بقواعد الشفافية والحياد في ظل الحالة الواسعة من الحراك السياسي التي تشهدها البلاد.

تضمنت هذه التعليمات حظر استخدام المنشآت التعليمية في الدعاية الانتخابية لأي من المرشحين مع حظر لضق أو تعليق أية إعلانات أو لافتات انتخابية على اسوار المدارس كما شملت التعليمات حظر إقامة ندوات أو لقاءات خاصة بالمرشحين على اختلاف انتماءاتهم السياسية داخل المنشآت التعليمية مع عدم السماح مطلقا بتوزيع أية هدايا تحمل طابع انتخابي داخل المنشآت التعليمية .

تأتي هذه التعليمات في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين منشآت وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.