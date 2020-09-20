شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم المنوفية: هدوء في ثاني أيام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربيةوالتعليم والتعليم الفني بالمنوفية غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالمديرية للإطمئنان على انتظام سير الامتحانات التي تعقد في 18 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة باستثناء إدارة سرس الليان.
وقال سويد إنه يتم متابعة الامتحانات لحظة بلحظة، من خلال ربط غرفة العمليات المحلية بديوان المديرية بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد أى مشكلة قد تطرأ وحلها فورا مضيفا أنه حتى الآن يسود الهدوء كافة اللجان الامتحانية ولم تتلق غرفة العمليات أية معوقات تؤثر على سير وانتظام الامتحانات مشيدا بالدور الذي تقوم به قوات الأمن في تأمين اللجان من الخارج والحفاظ على الهدوء بمحيط اللجان .
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