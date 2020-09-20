شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب عن مدينه ومركز طوخ 6 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن انقطاع المياه عن مدينه ومركز طوخ، لمده ٦ساعات اعتباراً من الساعة الحاديه عشر مساء يوم الثلاثاء المقبل، وحتى الساعة الخامسه فجراً.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظراً لأعمال فنيه تابعه للجهاز التنفيذي بالقليوبية بالمرحله الثانيه لمحطه مياه العبادله المرشحه.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.