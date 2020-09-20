تعليم المنوفية: اليوم غلق التقديم لاستكمال الهيكل الإداري بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، إن وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستقوم اليوم بغلق باب التقدم أمام الانتدابات الخاصة باستكمال الهيكل الإداري لمدارس التكنولوجيا التطبيقية. وأكد سويد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم نموذجا عالميا للمدارس الفنية بمعايير واعتماد دولي بهدف ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة من جانب التدريب العملي والتوظيف، مضيفا أن الوزارة أتاحت فرصا تدريبية للمعلمين الذين سيلتحقون للعمل بهذه النوعية من المدارس علاوة على مميزات أخرى عديدة . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

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