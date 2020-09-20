شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. قطع المياه عن مدينة طوخ لمدة 6 ساعات (الموعد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة ومركز طوخ لمده 6 ساعات اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الثلاثاء، وحتى الساعة الخامسه فجرا.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أن الانقطاع نظرا لأعمال فنية تابعة للجهاز التنفيذي بالقليوبية بالمرحلة الثانية لمحطة مياه العبادلة المرشحة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.