شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة للمرور على المشروعات بمدينة نخل للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة مختصة بالمرور على المشروعات، بمدينة نخل، التي يتم تنفيذها في مركز ومدينة الحسنة، بوسط سيناء، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وتضم اللجنة في رئاستها وليد عبدالحميد سكرتير عام المجلس، وفي عضويتها كل من محمد أحمد لافي، مدير الإدارة الهندسية، وسعد محمد سليمان، من إدارة الشؤون القانونية، وياسر الصباحي من إدارة المتابعة

وقامت اللجنة بالمرور على موقع إنشاء مدرسة الحسنة للتعليم الثانوي، حيث تبين عدم إرتداء العاملين بالموقع للكمامات، بجانب المرور على موقع رفع كفاءة إدارة الحسنة الاجتماعية، حيث تبين عدم إرتداء العاملين للموقع للكمامات.

كما تم المرور على موقع الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة، وتبين إرتداء جميع العاملين بالموقع للكمامات الواقية، ويأتي ذلك ضمن المتابعة المستمرة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظآ على سلامة الجميع.

مشروعات يتم تنفيذها في مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء