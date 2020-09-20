شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة أسنان صباحا ومصممة عرائس مساء.. الدكتورة إنجي تبدع في الفن الإفريقي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنجي أبو الورد، طبيبة أسنان وفنانة تشكيلية تهوي منذ صغرها الرسم والحرف اليدوية، فقررت ألا تتخلى عن مهنتها كطبيبة أسنان، وألا تتخلى أيضا عن هوايتها التي أصبحت الآن مهنة أخرى لها وهي تصميم العرائس.

أنجي لا تقوم بتصميم العرائس التقليدية، ولكنها تصنع العرائس على الطريقة الإفريقية، والحكاية بدأت صدفة حينما كانت تحضر حفلة وداع لصديقة نيجيرية فقررت أن تصنع لها هدية تتذكرها بها، وبعد تصفح كتير على الإنترنت لطرق صناعة هذه العرائس وجدت فكرة العرائس من عجينة الورق وبالفعل صنعت أول عروسة تشبه صديقتها بثيابها الأفريقية الملونة.

وبعد تسلم صديقتها الهدية تلقت إنجي العديد من الرسائل عن إعجاب اصدقائها بالعروسة وطلب "أوردرات" عرائس أخري لأصدقائهم بأزياء مختلفة الألوان ووجدت إنجي نفسها في هذا الفن.

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الدكتور انجى



الدكتور انجى















