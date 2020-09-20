شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: رضا المواطن وتعويض ما فاته من خدمات شغلنا الشاغل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على أن رضا المواطن هو شغلنا الشاغل وهمنا جميعاً كحكومة لتعويض ما فاته خلال السنوات الماضية من نقص فى الخدمات، مشيراً الى أن الدولة تقوم بإنفاق مليارات الجنيهات على المشروعات الخدمية التى تهم المواطنين خاصة مياه الشرب والصرف الصحى والطرق وبصفة خاصة فى القرى والنجوع بمختلف المحافظات .

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى الخاص بنواب المحافظين، وذلك بمقر الأكاديمية والذى سوف يستمر لمدة 5 أيام.

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وأشار شعراوى، إلى أن الحكومة تسابق الزمن فى تنفيذ التكليفات الرئاسية فى كافة الملفات ونسير بخطى سريعة فى عمليات تنفيذ المشروعات خاصة مع الجهات المانحة والدولية التى تتعاون مع الوزارات المختلفة بالحكومة .

وأوضح شعراوى، أن الحكومة لديها عزيمة لتحقيق المستهدفات الخاصة التى وضعتها الدولة للحصول على رضا المواطن، لافتا إلى ما تحقق على أرض المحافظات خلال الـ 6 سنوات الماضية من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى لم تشهده مصر منذ عقود طويلة .

وقال وزير التنمية المحلية، إن اللقاء الدورية التى يعقدها السيد رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين خلال الفترة الاخيرة هدفها تبادل الرؤى مع المحافظين وبحث كافة المشكلات والعمل على سرعة حلها لاننا نعمل جميعا كفريق واحد لخدمة المواطن ولدينا قنوات تواصل مفتوحة على مدار اليوم.