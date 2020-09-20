شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة طوخ بالقليوبية لمدة 6 ساعات بسبب أعمال فنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن انقطاع المياه عن مدينة ومركز طوخ، ولمده 6 ساعات اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء يوم الثلاثاء الموافق 2020/9/22 وحتى الساعة الخامسه فجراً.
وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظراً لأعمال فنية تابعة للجهاز التنفيذي بالقليوبية بالمرحلة الثانية لمحطة مياه العبادلة المرشحة.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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