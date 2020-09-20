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وزير الأوقاف يحذر مديرى المديريات من السماح بالدعاية الانتخابية فى المساجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، اجتماعا بمديرى المديريات عبر الفيديو كونفرانس ، حيث أكد على التأكيد على متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعى ، ومتابعة حملة نظافة المساجد واستمرارها ، ومتابعة كل ما يتصل بافتتاحات المساجد الجديدة .

كما شدد جمعة خلال الاجتماع على متابعة تنفيذ جميع الإنشاءات والأعمال الهندسية القائمة، والتأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أى محاولة لاستخدام المساجد أو ملحقاتها بالدعاية الانتخابية .

ووجه وزير الأوقاف بتطبيق إجراءات صلاة الجنازة وتحديد المساجد التى تنطبق عليها ضوابط السماح بصلاة الجنازة ، وهى:

1عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها ، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة ، وعدم السماح بذلك .

2مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن خمس عشرة دقيقة على الإطلاق ، ولن يسمح لها بأى انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف .

3لن تفتح أى دورات مياه للوضوء أو خلافه .

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4لن يسمح بدخول أى شخص لا يرتدى الكمامة ، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد .

5يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذى يتم فى جميع الصلوات .

6لن يسمح بدخول أى عدد زائد عن العدد الذى يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به .

7إذا كانت الصلاة فى صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكى أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة فى الساحة الخارجية للمسجد "خارج المسجد نهائيًا" فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين .

8فى حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو فى أى ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة .

9أن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف، أو فى عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف .

وأكدت الوزارة أن التجربة ستكون فى موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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