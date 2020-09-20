شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن متحف كفر الشيخ قبل الافتتاح.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وزارة السياحة والآثار على الانتهاء من العمل داخل بعض المتاحف الجديدة فى المحافظات المختلفة، استعدادا لافتتاحها قريبا أمام الجمهور بما يثرى السياحة الثقافية، ومن بينها متحف كفر الشيخ، حيث يعكف أثريو ومرممو المجلس الأعلى للآثار على وضع اللمسات النهائية له تمهيدا لافتتاحه الوشيك. وإليك أبرز المعلومات عن المتحف وأهم القطع الأثرية التى يضمها نستعرضها من خلال الإنفوجراف التالى...













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