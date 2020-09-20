شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال أعضاء مجلس الشيوخ بالبرلمان لاستخراج بطاقات العضوية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين فى التوافد على مقر البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية، وكان النائب محمد عبد الحفيظ عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنيا أول الحضور، كما حضر النائب محمود بكرى أيضا عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية، وكان فى استقباله شقيقه النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب. Advertisements وتستقبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين بقاعة البهو الفرعونى بمجلس النواب، وتم تخصيص 9 لجان من أعضاء الأمانة العامة لإنهاء الأوراق والمستندات الخاصة بالأعضاء الجدد.

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