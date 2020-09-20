قنوات الإخوان.. هنا الكذب والغش والنفاق "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تكف قنوات الجماعة الإرهابية والتى تبث من خارج البلاد بتمويل قطري وتركى عن ترويج الشائعات والأكاذيب لخدمة أغراض بعينها، ورغبة من القائمين عليها ومموليها في زعزعة استقرار هذا البلد، ومع كل إنجاز يتحقق لا تمتنع الجماعة الإرهابية بأذرعها الإعلامية عن ترويج الأكاذيب بشأنه، ولكن ثقة في الإرادة السياسية وحبا في هذا الوطن، سريعا ما تنكشف ألاعيبهم وتفشل محاولاتهم الخبيثة. في الفيديو التالي نستعرض بعض الحملات الكاذبة التى تروجها تلك القنوات.. Advertisements

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