أبرز 7 قرارات يتم تطبيقها بدءا من الغد.. إقامة صلاة الجنازة والأفراح الأبرز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا لقرارات اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، فهناك عده قرارات يبدأ تطبيقها من غد الإثنين.
وتضمنت أبرز القرارات..
-استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد
-عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية
-تنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة بنسبة حضور لا تتعدى 50%
-السماح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا
-عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم
-استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية
-فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب
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