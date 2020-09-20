شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تصرف 16 ألف جنيه لأسرة عقار منهار فى الدقهلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم كافة الدعم والمساعدات اللازمة للمضارين من انهيار عقارين بمدينة شربين حيث قررت صرف 16 ألف جنيه مساعدة إغاثية للأسرة المنكوبة عبارة عن 10 آلاف جنيه تعويض عن خسائر الممتلكات و6 آلاف جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالدقهلية والجمعيات الأهلية منها ألف جنيه مصاريف إصابة.

حيث أشارت مديرية التضامن الإجتماعى بالدقهلية أن غرفه عمليات المحافظة تلقت إخطار يفيد انهيار عقار على الفور تابعت المديرية الحادث حيث تبين انهيار منزل بمدينة شربين ـ أرض غيث والمنزل مكون من ثلاث أدوار وغير مأهول بالسكان وانهار على المنزل المجاور المكون من ثلاث أدوار أيضا مما أدى الى انهياره هو الاخر ونتج عنه اصابة صاحب العقار 74 سنة وابنه 33 سنة بإصابات طفيفة وتم نقلهم لمستشفى شربين العام لتلقى الإسعافات الأولية واصابة الزوجة بإصابة خطيرة وتم نقلها للمستشفى العام الدولى بالمنصورة.

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وتوجه على الفور الدكتور وائل عبد العزيز مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية لتسليم المساعدات العاجلة لمتضررى العقار بالتنسيق مع مؤسسه التكافل الاجتماعى بالدقهلية والجمعيات الأهلية بشربين حيث تم صرف مبلغ ٥آلاف جنيه أخرى كمساعده عاجله للأسرة المتضررة بخلاف ما سيتم صرفه من مساعدات الإغاثة من بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعى وفقا للقرار الوزارى بعد صدور محضر الشرطة.

كما وجهت الوزيرة بتجهيز غرفتين بمركز إغاثة الإيواء للأسرة المنكوبة لحين اتخاذ التدابير اللازمة وأشارت الى أن الوزارة على استعداد كامل لمساعدة الأسر المنكوبة، حيث أن الوزارة لديها عدد من لجان الإغاثة المحلية تصل إلى 26 مركز إغاثة فى 24 محافظة، كما توجد لجان إغاثة فرعية فى كافة مديريات التضامن الاجتماعي، والإدارات الاجتماعية التابعة لها، إضافة إلى لجنة إغاثة بالوزارة، وتقوم هذه اللجان بتدريبات دائمة؛ لتكون على أهبة الاستعداد؛ لتولى مهام الإغاثة المطلوبة.

وأضافت الوزيرة أنه يتم تدريب لجان الإغاثة على التعامل فى حالة تعرض المحافظات لأى خطر خاصة محافظات الوادى الجديد والبحر الأحمر وأسوان والأقصر وقنا وجنوب سيناء، والتى تعتبر أكثر عرضة للسيول والأمطار مما يؤدى إلى انهيار عدد من المنازل.