شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منفذ الإنتاج الحربي: لدينا 18 منفذا على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح مدير منفذ بيع الإنتاج الحربي أنه يمكن لأى عميل أن يجد جميع منتجات الإنتاج الحربي من خلال (18) منفذ ومعرض بيع منتشر بمختلف محافظات الجمهورية والذى قد وضعت وزارة الإنتاج الحربي خطة لتطويرهم حتى تعرض هذه المنتجات بشكل جاذب للجمهور.

وتنتشر منافذ البيع بمحافظة القاهرة في مناطق «روكسي وحلوان والتحرير ورمسيس وجسر السويس والهايكستب وشبرا المظلات والزاوية الحمراء»، ومحافظة الأسكندرية في مناطق «لوران والحرية ومصطفى كامل»، ومحافظة الجيزة بشارع «الهرم»، ويوجد بمحافظة الشرقية معرض «العاشر من رمضان» ومعرض «طنطا» بالغربية ومعرض «دمنهور» بالبحيرة، ومعرض «رأس البر» بمحافظة دمياط ومعرض «بنها» بمحافظة القليوبية، هذا وتسعى الوزارة على نشر عدد من المعارض بمحافظات الوجه القبلي.

والوزارة تعمل على التوسع في فتح عدد أكبر من المنافذ على مستوي الجمهورية.

كما حرصت وزارة الإنتاج الحربي على تقديم خدمة ما بعد البيع من خلال الخط الساخن «19827» لتلقى الشكاوى والاستفسار وتوزيعها على المتخصصين لضمان جودة الصيانة والخدمة المقدمة للعميل وفى الوقت المناسب، ويوفر «الإنتاج الحربي» مراكز صيانة معتمدة للعميل وتعمل الوزارة على تحسين وتطوير خدمة ما بعد البيع.