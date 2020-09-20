شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» توزع 15 طنا من لحوم الأضاحي الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف يتم غدًا الاثنين توزيع (15) طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات : (الإسكندرية – الدقهلية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ) ، بواقع (3) طن لكل محافظة . وذلك للأسبوع السابع على التوالي .

ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 716 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وتؤكد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة .

Advertisements