شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر، عن الاعتلال الكلوى، وذلك خلال الفترة من 18 سبتمبر، وحتي نهاية العام، بمختلف مراكز وقري المحافظة، وعلى مستوى 22 إدارة صحية .

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تشمل التوعية الصحية والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ومرضي السكري وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، وإجراء الفحوصات الطبية، وصرف العلاج بشكل دورى، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق الـ40 عاما والبالغ عددهم مليون و670 الف مواطنا، بمحافظة الجيزة، وذلك طبقا لما هو مسجل لدى قاعدة بيانات مبادرة 100 مليون صحة .

وأكد محافظ الجيزة، على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وأن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة، وضعت خطة لتوعية المواطنين وتوجيهم للمناطق المخصصة لإجراء المسح الطبي لتنفيذ المبادرة التي تهدف إلى فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخالٍ من الأمراض.

من جانبه أكد الدكتور محمد منصور مدير مديرية الصحة بالجيزة، أنه سيتم الكشف وإجراء الفحوصات للمواطنين من خلال 375 فرقة مدربة من القطاع الطبي داخل 188 وحدة صحية بالاضافإ إلى 111 فرقة متحركة في أماكن خارجية، مثل مراكز الشباب، وبعض الأماكن العامة، بمختلف المراكز والأحياء والقرى، لافتا إلى أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، مؤكدا أنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين، وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية، من فيروس كورونا المستجد.