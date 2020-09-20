شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تفعيل حملة «كمامتك وقايتك» بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، بشمال سيناء، بدء تفعيل حملة «كمامتك وقايتك»، التي أطلقتها إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم، تحت شعار «البس كمامتك» اعتبارا من هذا الأسبوع .

وأكدت «كمال»، أن الحملة تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وينفذها طلاب مدارس التربية الخاصة، والدمج التعليمي، تحت إشراف إدارة التربية الخاصة .

وأشارت إلى دعم وكيل مديرية التربية والتعليم، لحملة إدارة التربية الخاصة بشراء الكمامات اللازمة لجميع طلاب التربية الخاصة، والفصول الملحقة من خط إنتاج الكمامات بالتعليم الفنى، من مدرسة الشهيدة نهال العقيد للصناعات بنات بالعريش، وبتعاون مشترك من ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى، استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد .

وأعلنت أن الحملة تهدف إلى حث الطلاب والعاملين على التمسك بارتداء الكمامة لوقاية أنفسهم وزملائهم وأهليهم من الاصابة بكورونا، ولمنع انتشار العدوى، وأنه سيتم انتقال الحملة بعد ذلك إلى مختلف المدارس لحث وتشجيع الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على ارتداء الكمامة للوقاية من العدوى والمرض .

يذكر أنه سبق لإدارة التربية الخاصة، إعداد وتنفيذ عدة مبادرات وحملات لخدمة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وتقديم المساعدات المتنوعة لليتامى والمحتاجين من طلاب مدارس التربية الخاصة والدمج التعليمى، وباقى فئات المجتمع .

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