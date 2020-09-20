شكرا لقرائتكم خبر عن تم تشييده بعد قانون «التصالح».. جهاز «الشروق» يزيل بناء مخالف بالمنطقة الثامنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه يتم التصدى لأعمال البناء المخالف بكل حسم وقوة، وإزالة المبانى المخالفة في مهدها بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير.

وأضاف الجهاز، أنه تم رصد مخالفة متمثلة في تنفيذ زيادة النسبة البنائية بغرف خدمات دور السطح بالمخالفه لتراخيص البناء بغرض تحويلها لدور سكنى بالمنطقه الثامنة عمارات.

وأشار الجهاز إلى أن اللجنة تمكنت من إزالة الأعمال المخالفة والتحفظ على مواد وأدوات البناء علاوةً على تحميل المخالف تكاليف إزالة الأعمال وإيقاف التعامل على قطعة الأرض.

وأهاب الجهاز بأصحاب قطع الأراضى بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة،مع إستمرار الجهاز في تلقى طلبات التصالح لمخالفات البناء المنفذه قبل صدور القانون رقم (17) لـ2019 مع إتخاذ الإجراءات القانونية للإزالة الفورية لأى أعمال تُنفذ بعد صدور القانون حيث لن يتم تقنينها .

قال جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه يتم التصدى لأعمال البناء المخالف بكل حسم وقوة، وإزالة المبانى المخالفة في مهدها بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير.

وأضاف الجهاز، أنه تم رصد مخالفة متمثلة في تنفيذ زيادة النسبة البنائية بغرف خدمات دور السطح بالمخالفه لتراخيص البناء بغرض تحويلها لدور سكنى بالمنطقه الثامنة عمارات.

وأشار الجهاز إلى أن اللجنة تمكنت من إزالة الأعمال المخالفة والتحفظ على مواد وأدوات البناء علاوةً على تحميل المخالف تكاليف إزالة الأعمال وإيقاف التعامل على قطعة الأرض.

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وأهاب الجهاز بأصحاب قطع الأراضى بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة،مع إستمرار الجهاز في تلقى طلبات التصالح لمخالفات البناء المنفذه قبل صدور القانون رقم (17) لـ2019 مع إتخاذ الإجراءات القانونية للإزالة الفورية لأى أعمال تُنفذ بعد صدور القانون حيث لن يتم تقنينها .