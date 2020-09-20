شكرا لقرائتكم خبر عن مزارعو المنيا يرفضون زراعة القطن.. المساحة انخفضت من 150 ألف فدان لـ50 (الأسباب) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بداية موسم جني القطن، كشفت مزارعي المنيا، عن الأسباب الحقيقية لعدم زراعتهم محصول القطن للموسم الحالي والمواسم المقبلة، وهي سوء التسويق، عدم توافر العمال المخصصة لجني القطن، وعدم قيام الزراعة بمتابعة المحصول ومكافحة الآفات، وغياب الحقول المجمعة للمحصول، وتدني أسعار القطن، مقارنة بالتكلفة.

قال الحاج محمد عثمان القاياتي، رئيس جمعية المحاصيل الزراعية بالمنيا، يرفض المزارعين زراعة القطن لاسباب عديدة من ابرزها عدم تناسب اعسار التسويق مع اسعار التكلفة، وعدم توافر عوامل الزراعة من عمالة، ورعاية من الارشاد الزراعي وغيرها. لذلك نطالب باعادة النظر في عملية الزراعية والتسويق وخلق اسواق ومصانع للغزل وانتاج المنسوجات.

وكشفت الإحصائيات الصادرة عن مديرية الزراعة في المنيا، عن انخفاض المساحات المنزرعة قطن خلال المواسم الأخيرة لتصل إلى 50 فدان فقط بدلا من 150 ألف فدان في السبعينات ومنتصف التسعينات.

وقال المهندس عبدالعاطي صديق، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، للأسف ارفض الحديث عن زراعة القطن بعد تدني المساحة المنزرعة لتصل إلى 50 فدان فقط، مطالبا المزارعين بالإقبال على الزراعة في ظل وجود مصنع بالمنيا الجديدة .