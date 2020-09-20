شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الأورمان تنفذ 5561 مشروعًا تنمويًا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت جمعية الأورمان 5561 مشروعا تنمويا، بمحافظة أسوان، متمثل في قروض حسنة وتسليم مواشي، وجرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ،كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة .

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة، وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية، تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد في الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية .

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة أسوان، التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

مشروعات تنموية نفذتها جمعية الأورمان في أسوان

مشروعات تنموية نفذتها جمعية الأورمان في أسوان