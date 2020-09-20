شكرا لقرائتكم خبر عن عارضي منافذ الإنتاج الحربي: منتجاتنا شهدت تطورا كبيرا لمواكبة السوق المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العارضون داخل منافذ الإنتاج الحربي أن منتجات الإنتاج الحربي شهدت تطوير كبير لمواكبة السوق المحلي، وعن التطوير الذي شهده التصنيع في هذا المجال.

وقال أحد العارضين لـ«المصري اليوم»، إن التطور بدأ من عام 1982 ليشمل الأدوات والأواني المنزلية وأوعية الطهي من الأستانليس ستيل الصلب الذي لا يصدأ (L304 ) وجميع أنواع الأدوات للمنازل والفنادق والتى تمتاز بجمال الشكل وتعدد الموديلات والطرازات المختلفة لتناسب كل الأسر من (أطقم الشاي والخشاف- أطقم الصواني والأطباق- صواني الشاي وصواني الطعام- أوعية الطهي والكسرولات والمقالي بغطاء وأيضا بدون غطاء- أوعية الطهي العادية وهي متاحة بـ 5 مقاسات بارتفاعات مختلفة- أوعية الطهي بالضغط وهي توفر الوقت والجهد وتحافظ على القيمة الغذائية للطعام ولها قاعدة داخلية من الصلب الذي لا يصدأ ومنها سعات مختلفة تناسب جميع الأغراض ويوجد منها أنواع مزودة بالديكور لتناسب مختلف الاذواق) .

وأضاف العارض الذي يجيد المام المعلومات عن هذه المنتجات :تجد «ست البيت» مجموعة متميزة من أدوات المائدة بالكامل متاحة بالكثير من الموديلات والطرازات المختلفة وسكاكين المطبخ بجميع المقاسات وبأقطار مختلفة لكافة الاستخدامات وهي مصنوعة من خامات الصلب الذي لا يصدأ ومكتسب الصلادة طبقا للمواصفات العالمية ويتم تصنيع أيدي السكاكين من الخشب الزان المعالج«.

هذا وقد أدخلت وزارة الإنتاج الحربي العديد من المنتجات الحديثة وكان أبرزها التكييف الذي تم إنتاجه عام 2010 سبيليت البارد /الساخن والبارد بقدرات (4،3،2.25،1.5) حصان، كما تنتج أجهزة التكييف الشباك 1.5 حصان لتلبى كافة الأذواق، ويتميز التكييف بجودة البرودة التي تشعر بها أثناء تواجدك بالمنفذ كما أنه صديق للبيئة وموفر للكهرباء.

ولأن الإنتاج الحربي يستغل فائض قدراته الإنتاجية ويطور قدراته التصنيعية ويشارك ويساهم في كافة الأزمات فينتج منتجات ذات بعد قومى والتى كان أهمها اللمبات الليد عام 2009 للمساهمة في ترشيد إستهلاك الكهرباء وتخفض إستهلاك الطاقة الكهربائيه بنسبة ٧٠ %وتوفر جميع احتياجات المنازل والمكاتب والشوارع والحدائق وموفرات المياه الذكية عام 2018 للمساهمة في ترشيد إستخدام المياه والتى تناسب كافة أنواع خلاطات الحنفيات في كافة البيوت وتعمل على توفير المياه بنسبة 75 % كما يستخدم في الشركات والمصانع والمؤسسات المختلفة ومتوفر منها مقاسات مختلفة ( 3 لتر / دقيقة، 6 لتر / دقيقة , 8 لتر / دقيقة ) كما يوجد منه أنواع أخرى مثل موفر لحنفيات المياه 3 لتر / دقيقة , موفر للشطاف 6 لتر / دقيقة , موفر للدش 9 لتر / دقيقة كما انه سهل الفك والتركيب.

و في عام 2018 ساهمت الوزارة في إنتاج المنظفات لإدخال منتجات مدنية جديدة مثل الصابون السائل للأواني والصابون السائل للأيدي لتناسب وتغطى باقى متطلبات الأسرة المصرية وفى عام 2020 خلال أزمة كورونا تم تطوير الخط لإنتاج الكحول الإيثيلى والمطهرات للأيدى والأسطح والأرضيات كما تم البدء في تصنيع الكمامات الطبية بأنواعها ( القطنية- N95 – الجراحية ) وتجدها متوفرة بأسعار زهيده مقارنة بأسعار السوق .

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وعن أسعار منتجات الإنتاج الحربي تحدثنا إلى أحد العملاء بالمعرض والذى أوضح أن أسعار منتجات وزارة الإنتاج الحربي تأتى في متناول المواطن العادى ومنافسة لأسعار السوق بل تتفوق على المنتجات المثيله من حيث الجودة والسعر المنافس، وأضاف أن كل بيت سيجد ما يحتاجه ويلائمه وبالأسعار التي تناسبه نظرا لتنوع الأسعار ووفقاً للإمكانيات التكنولوجية للمنتج التي تميزه عن غيره، فالبوتاجازات تتراوح أسعارها من 600 إلى 2800 جنيه، والتكييفات تتراوح من 6 إلى 10 آلاف جنيه، والثلاجات تبدأ من 3000 إلى 21 ألف جنيه للثلاجة «فرنش دور» كلاً حسب إحتياجاته، وتتراوح أسعار السخانات من 1600إلى 2200 جنيه، وتجد الشاشات من 2750 إلى 8950 جنيه، والمراوح بداية من 560 إلى 715 جنيه، هذا وتتنوع أسعار أدوات المائدة والمطبخ الألومنيوم والأستانلس ستيل ويجد العميل ما يحتاجه من البيع بالقطعة والذى يبدأ من 20 إلى 350 جنيه أو الأطقم والتى تتراوح أسعارها من 1200 إلى 1800 جنيه وتجد موفرات المياه بسعر 45 جنيه والكمامات تبدأ من 3 جنيه ونصف للجراحية إلى 20 جنيه للكمامة N95، وتتراوح أسعار المطهرات من 13 جنيه لزجاجة الكحول 125 مل إلى 460 جنيه للجركن 40 لتر كحول .