شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع وزير الأوقاف مع مديري المديريات لحسم عودة صلاة الجنازة في المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأحد، عبر «الفيديو كونفرانس» بمديرى المديريات على مستوى الجمهورية بشأن عودة صلاة الجنازة بالمساجد على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من غد الاثنين.

وحددت وزارة الأوقاف عددًا من الضوابط والشروط لعودة صلاة الجنازة بالمساجد، وهى: عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة، ومدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد على خمس عشرة دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح لها بأى انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف، لن تُفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه، لن يُسمح بدخول أي شخص لا يرتدى الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد، يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات.

وتضمنت الضوابط أنه لن يُسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به، وإذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكى أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد (خارج المسجد نهائيًا) فيُكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين، وفى حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة، وأن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف، أو في عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف.

وأكدت وزارة الأوقاف أن التجربة ستكون في موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات، مع عدم السماح بإقامة صلاة الجنازة قبل اعتماد المساجد المعدة لذلك من رئيس القطاع الدينى، وستعلن الوزارة الأماكن المحددة المسموح بصلاة الجنازة بها في كل مديرية فور إعداد كل مديرية خططها في ذلك، وعلى كل مدير مديرية تحديد المساجد التي تنطبق عليها الشروط وتحت مسؤوليته.