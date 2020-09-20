شكرا لقرائتكم خبر عن 157 مرشحا محتملا في اليوم الرابع للتقديم لخوض انتخابات البرلمان بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في الإسكندرية اليوم الأحد، إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 حتى منتصف اليوم الرابع 6 مرشحين فقط.

وأشار " المرشد" الى إرتفاع إجمالي عدد المرشحين حتى الآن بلغ 157 مرشحا ، وذلك بعد ما تقدم 128 مرشحا في اليوم الأول و9 مرشحين في اليوم الثاني، و 14 مرشحا في اليوم الثالث، و6 مرشحين في اليوم الرابع.

وأكد رئيس محكمة الإسكندرية أن المحكمة تواصل استقبال طلبات المرشحين المحتملين ، مع التشديد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا،ومن المقرر أن يستمر فتح باب حتى 23 سبتمبر الجاري.

ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لـ6 دوائر بمجلس النواب في مدينة الإسكندرية 16 مقعد، مقسمة بواقع 4 مقاعد للدائرة الأولي المنتزه و3 مقاعد للدائرة الثانية الرمل ومقعدين للدائرة الثالثة سيدي جابر ومقعدين للدائرة الرابعة محرم بك ومقعد واحد للدائرة الخامسة العطارين و4 مقاعد للدائرة السادسة الدخيلة.

يشار إلى ان محكمة الإسكندرية الإبتدائية بدأت فى تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب،الخميس الماضي، وشهدت توافد وزحام من المرشحين الذين حضروا صحبة أنصارهم وسط إجراءات أمنية و احترازية تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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