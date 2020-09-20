شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» يعقد مقابلات لاختيار الأكفأ لدرجتي مدير الدعوة والتوجيه بمناطق الوعظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجمع البحوث الإسلامية ،اليوم، مقابلات شخصية بمقر المجمع مع مديري الدعوة والتوجيه من المتقدمين لشغل هذه الدرجة الوظيفية في بعض مناطق الوعظ، حيث تشكلت لجنة المقابلة من: د.نظير عياد ،الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د. محمد الضويني ،أمين عام هيئة كبار العلماء، د. محمد أبوزيد ،نائب رئيس جامعة الأزهر، د. سعيد عامر ،الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، الشيخ ياسر الفقي ،أمين اللجنة العليا للدعوة بالأزهر.

يأتي عقد لجنة المقابلات الشخصية كمرحلة لاختيار أكفأ المتقدمين لشغل درجة مدير الدعوة لما تمثله من أهمية داخل التدرج الوظيفي بمناطق الوعظ حيث يتولى مدير الدعوة وضع الخطط الدعوية بالمحافظة وتنفيذها بما يحقق رسالة الأزهر الدعوية والتوعوية، وبما ينعكس على دور مناطق الوعظ في العلم الميداني والتواصل المباشر مع الناس.

كما أن اللجنة تضع أيضًا مجموعة من المعايير والسمات الشخصية لاختيار مدراء التوجيه ممن لهم دور مهم في متابعة عملية تنفيذ الأنشطة الدعوية في المنطقة وإعداد تقارير بها لرفعها للإدارة العامة للتوجيه بأمانة القاهرة، فضلًا عن المساهمة في وضع خطط العمل الشهرية.