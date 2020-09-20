شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار الدكتور عادل عدوي رئيسا لأقدم جمعية طبية على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختارت الجمعية الطبية المصرية الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق رئيسا لها، وهي أحد أهم وأقدم مؤسسات العمل الأهليه وأكثرها عراقة، حيث تأسست عام ١٩٢٠ م، فهي أول جمعيه طبيه مصريه وهي ثاني جمعيه طبيه على مستوي العالم تأسست في عهد الملك فاروق واستقرت في المبني العظيم «دار الحكمه» وكان أول من رأسها دكتور على باشا ابراهيم وكان لها دور هام في النهوض بالطب في مصر وأتوقع لها انطلاقه كبري بقيادته.

وهنأت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاسبق والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات قائلة: يعد الدكتور عادل عدوي من الناحيه الاداريه يؤمن بالعمل الجماعي وبالأسلوب العلمي في الإداره وهو صاحب رؤيه لتطوير التعليم الطبي وتدريب الأطباء ومن الناحيه الإنسانيه إنسان يتسم بالوفاء العظيم وقد تشرفت بزمالته وشهدت عن قرب بره النادر بوالدته رحمها الله وهو بر ووفاء واهتمام لم أر له مثيل ووفائه واهتمامه بزملائه وأساتذته وأصدقائه فهو المدافع الصلب في الحق عن زملائه مهما كانت النتائج،هو انسان بكل ما تحمل الكلمه من معان نبيله.

واضافت: يعد الدكتور عادل العدوي استاذ جراحة العظام بالإضافه لكونه عالم في مجاله وتخصصه هو مهتم بالشأن العام ومساهم في المجتمع المدني وقد شهدت إساهاماته في أكثر من مؤسسه أهليه من ضمنها الهلال الأحمر المصري الذي يدخل د عادل العدوي عضوا في مجلس ادارته.

و تابعت: شهدت أيضا دوره الوطني العظيم في التفاوض لاتاحه علاج لمرض فيروس سي وهو دور سيذكره له التاريخ والوطن دائما...... ألف مبروك وأمنياتي بالتوفيق واثقه أن الجمعيه الطبيه المصريه في عهدك ستستعيد دورها ورونقها.

