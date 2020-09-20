شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ الإنتاج الحربي: تطرح عروض وتخفيضات مستمرة آخرها بـ«مبادرة مايغلاش عليك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد قطاع الإنتاج الحربي تطور ملحوظ في السنوات الأخيرة في مجال صناعة المنتجات المدنية التي تخدم قطاع الأسرة المصرية وتدعم المنتج المحلى في الأسواق وتنافس مثيلاتها من المنتجات المستوردة قامت جريدة «المصري اليوم» بجولة من داخل منافذ ومعارض بيع الإنتاج الحربي لنتعرف أكثر على منتجات الإنتاج الحربي المقدمة للمواطنين وأسعارها التنافسية والمميزات التي تقدمها للجمهور .

قامت «المصري اليوم» بجولة داخل منافذ الإنتاج الحربي حيث تتميز معارض الإنتاج الحربي بشكل موحد وعرض المنتجات بطريقة جاذبة للجمهور ووجود عارضين مدربين على التعامل مع الجمهور، وعلى دراية تامة بالمواصفات الفنية ومميزات كل منتج للرد على استفسارات العميل والشرح الوافى للمنتج وطرق استخدامه أثناء البيع لضمان الحفاظ عليه.

وتقدم شركات الإنتاج الحربي تخفيضات بشكل مستمر في المناسبات والأعياد الرسمية بجميع معارض الانتاج الحربي المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على مشاركة المصريين احتفالاتهم، وللتيسير على الأسرالمصرية البسيطة.

كما تشارك منتجات الإنتاج الحربي في المبادرات المختلفة والتى كان آخرها المبادرة الرئاسية «مايغلاش عليك» التي أطلقت في 26 يوليو2020 حيث تشارك الوزارة بعرض نسب تخفيض على منتجات الأسرة لديها من أدوات المائدة والمطبخ الأستانلس ستيل ،الأجهزة الكهربائية كالتليفزيونات والتكييفات والمراوح والمواد الكيميائية كالبويات والمطهرات ولمبات الليد وموفرات المياه والنجيل الصناعى والمحركات.. وغيرها من المنتجات .

وبالنظر داخل منافذ الإنتاج الحربي تجد العديد من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية المختلفة والمواد الكيميائية والمطهرات التي تهم كل بيت مصرى .

Advertisements