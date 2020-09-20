شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عقب استخراج «كارنيه الشيوخ»: السيسي طوق نجاة أرسله الله لمصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن النائب خالد مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عقب استخراج كارنيه المجلس، تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصفه بأنه طوق النجاة الذي أرسله الله عز وجل لإنقاذ مصر من الأخطار التي تحيط بها من كل حدب وصوب.
وأضاف النائب خالد مصطفى أن مجلس الشيوخ يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة، وقال: «التركة ثقيلة، يأبى عن حملها الجبال، نظرًا للعدد الكبير من القوانين والتشريعات العالقة بسبب ضغط العمل على مجلس النواب على مدار السنوات الماضية».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
101,900
-
تعافي
88,666
-
وفيات
5,750
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عقب استخراج «كارنيه الشيوخ»: السيسي طوق نجاة أرسله الله لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.