شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات الإنتاج الحربي بين الماضي والحاضر.. طفرة صناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجد داخل منافذ الإنتاج الحربي العديد من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية المختلفة والمواد الكيميائية والمطهرات التي تهم كل بيت مصرى.

ونتذكر معارض الإنتاج الحربي في عهدها السابق مع بداية أول منتج مدنى «سخان المصانع الحربية» الذي تم تصنيعه عام 1965 والذى كان مصمم بتكنولجيا ألمانية، ومر بمراحل تطوير متعدد لمعالجة ضغط المياه وإدخال الإشعال الذاتى لزيادة الأمان وتم تقليل حجمة وتطويرة لإضافة شكل جمالى وصولاً لأحدث شكل للسخان «السخان الديجيتال» 10 لتر و8 لتر، والذى صمم ليوفر الهدر بالمياه والذى يقوم بتسخين المياه بشكل فورى .

ثم ننتقل لنرى البوتاجازات الأستانلس المطورة الـ (5) و(4) شعلة والمزودة بإشعال ذاتى ومروحة داخلية وفرن وشواية وحافظة طعام مصنعة من الإستانلس (0.8) المعالج للصدأ وغطاء زجاح حرارى ونرى التطور الملحوظ في التصنيع بعد أن شاهدنا بوتاجاز المصانع في بيوت الأياء والأجداد مصنع من الصاج المطلى بالمينا وعرف آنذاك بالبوتاجاز الشعبى 2 ونصف شعلة و3 شعلة والذي بدأ الإنتاج الحربي بتصنيعه عام 1964 ولا يزال يباع حتى الآن بمنافذ البيع لتغطية كافة فئات العملاء .

وأثناء تواجدك بالمنفذ تجد أشكال مختلفة من الثلاجات بدايةً من الثلاجة 12 قدم إلى الثلاجة 18 قدم، وتتذكر الثلاجة «الكلفينيتور» أول ثلاجة تم تصميمها في الإنتاج الحربي في السبعينيات وحققت نجاحاً مع المستهلك المصرى، لتعود بالنظر لتجد ثلاجات مصممة بأحدث الطرازات من حيث الشكل الخارجى الأستانلس ستيل المعالج للصدأ الذي يتحمل عوامل الرطوبة ويسهل تنظيفة ونرى الجودة في التصنيع والتنوع في الأحجام من ( 320، 410 , 500 ) لتر والديب فريزر (5) و(7) درج والمينى بار، وقد صممت جميعها لتكون صديقة للبيئة وموفرة للكهرباء، والجدير بالذكر أنه تم إنشاء خط تصنيع الثلاجات عام 2013 ويتم العمل بشكل دورى على تطويرة للخروج بمنتج منافس للشركات العالمية من حيث الشكل والجودة في التصنيع وملائمته لكافة متطلبات العميل وتم إدخال نماذج متطورة فتجد الثلاجة (2) و(3) باب المزودة بشاشة ديجيتال لتلبية متطلبات كافة العملاء

ولا يفوتنا النظر إلى الغسالات التي كانت بدايتها في السبعينيات فتجد الغسالة العادية التي عرفناها جميعاً في الأفلام فمن منا لايتذكر مشهد الغسالة في فيلم «الشقة من حق الزوجة» والذى شهدت مراحل تطور كبيره في التصنيع إلى أن تم تصنيع الغساله الأوتوماتيك المزودة بالمجفف حيث تم تحديث إمكانياتها وإدخال خواص تكنولوجية مستحدثة تضاهى التكنولوجيا العالمية في هذا المجال وتم تصنيع الغسالة «الأوفر أوتوماتيك» والتى تتميز بمميزات الغسالة الأوتوماتيك مع إمكانية استخدام المساحيق العادية، وتلاحظ التطور في الشكل الذي يعكس إمكانية منظومة صناعية متطورة.

ولا يخلو منفذ الإنتاج الحربي من أي جهاز تحتاجه فتجد الشاشات التليفزيونية التي بدأ إنتاجها بمصانع الإنتاج الحربي منذ الستينات بإنتاج التليفزيون العادى الأبيض وتطور لإنتاج التليفزيون العادى الملون ثم إنتاج التليفزيون LCD بجميع المقاسات وصولاً لإنتاج التليفزيونFHD-LED بجميع المقاسات والتكنولوجيا المختلفة التي يبحث عنها العميل .

وقد شهد تطور إنتاج المراوح منذ السبعينيات تطوراً كبيراً حينما كانت تنتج المصانع مروحة (الماريلا) ثم تم تطويرها لإنتاج تشكيلة متنوعة من المراوح (الأستاند – السقف – الصندوقية – حائط ) بسرعات مختلفة بريموت أو بدون ريموت وبألوان وأشكال تناسب كل بيت أو مكتب .

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وبالطبع تجد (ست البيت) الركن الخاص بها من المعروضات من أدوات المائدة والمطبخ الألومنيوم والأستانلس ستيل وكانت قد بدأت الوزارة في هذا المجال عام 1995بإنتاج الأواني المنزلية المتميزة المصنوعة من الالومنيوم والتى تميزت عن غيرها بالأسواق حيث تُصنع هذه الأدوات من الألومنيوم النقي الخالي من الرصاص بنسبة 99.7% وطبقا للمواصفات القياسية المصرية، وتقدم مجموعة رائعة ومتنوعة من الأواني المنزلية مختلفة المقاسات والاشكال عالية الجودة ،كما تجد رقائق الالومنيوم ( الفويل ) بجميع انواعه للاستخدام الصناعي والمنزلي والرقائق متعددة الطبقات الخاصة بعمليات تغليف وتعبئة المنتجات الغذائية والدوائية .