شكرا لقرائتكم خبر عن «بكري» عقب استخراج كارنيه «الشيوخ»: سأشارك في إعداد لائحة المجلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يأتي في مرحلة فارقة في تاريخ الوطن، تستوجب التلاحم بين غرفتي البرلمان المصري، مشيرا إلى أن المجلس سيكون فاعلًا ومؤثرًا في الحياة التشريعية المصرية من خلال تصديه لمشروعات القوانين التي ستحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب لمناقشتها ودراستها.

وأضاف، خلال تصريحات عقب استخراج كارنيه عضويته، اليوم، إنه أبلغ المستشار محمود عثمان، القائم بأعمال الأمين العام للشيوخ، برغبته في الانضمام إلى اللجنة التي سيتم تشكيلها لإعداد لائحة مجلس الشيوخ الداخلية، لافتًا إلى أن الشيوخ سيمارس عمله بلائحة مجلس النواب لحين إعداد لائحته.

وأكد بكري أنه سينضم إلى لجنة الإعلام، لافتًا إلى أن قضية الإعلام من القضايا المهمة التي يجب أن تكون على رأس أولويات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الإعلام المصري لم ينجح حتى الآن في تقديم رسالته الإعلامية لمواجهة التحديات التي تواجه مصر.