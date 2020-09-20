شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة فى بورسعيد تنظم ندوة لتعريف المرأة العاملة بحقوقها وواجباتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، ندوة فى مجال شؤون المرأة تحت عنوان: "أحكام تشغيل النساء" ، فى ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمرأة العاملة على كافة الأصعدة ، وتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بضرورة تفعيل دور المرأة العاملة فى القطاع الخاص والاستثمارى بالمنشآت الصناعية والحيوية بجميع محافظات الجمهورية ، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.

ناقشت الندوة أحكام قانون العمل فيما يخص تشغيل النساء ومنها : تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للعمل، وعدم جواز تشغيلها ساعات عمل إضافية طول مدة الحمل، وكذلك حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.

كما تناولت أحكام قانون الطفل فيما يخص تشغيل النساء، حيث نص فى المادة 70 منه على عدم جواز تكليفهم بأى أعمال إضافية بدءاً من الشهر السادس فى الحمل ، وفى المادة 72 من القانون للمرأة فى إجازة رعاية الطفل أن تقرر ( تختار ) فى أن : تحصل على 25 % من أجرها الشامل وتتنازل عن مدتها التأمينية ، أو تحميل صاحب العمل حصته وحصتها التأمينية عن مدة الإجازة طبقاً فتاوى مجلس الدولة، ووزارة القوى العاملة ، أما عن المادة 73 من القانون فقد نصت على أنه فى المنشآت التى يعمل بها أكثر من 100 عامل يلتزم صاحب العمل بإنشاء أو يعهد إلى دار حضانة لرعاية الطفل .

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نظمت الندوة عبر تقنية zoom تحت رعاية السيد السنجابى ، مدير المديرية، ووكيل المديرية، ومديرى المكاتب ومفتشى العمل والعلاقات ومسئول شئون المرأة ، فضلا عن حضور 12 من مسئولى الشركات الموجودة داخل نطاق محافظة بورسعيد .

حاضر فى الندوة فاتن صالح مدير مكتب عمل بورفؤاد ، وذلك فى إطار التعريف بالقانون ، وأحكام تشغيل النساء ، فضلا عن إرسال رسائل توعوية للعاملين فى الجهاز الوظيفى بالشركات حول واجبات العاملين والتزاماتهم ، وعقد العمل الفردى من لمياء محمود مدير مكتب عمل الشرق والإستثمار .

واشترك فيها مسئولين عن شركات ورمس المتحدة للملاحة ، والغندور للصناعات المعدنية ، وريستا بورسعيد ، ودولفن للملابس الجاهزة ، والمكس للملاحات ، وبتروتريد ، وماجستيك ، و CRS للملابس الجاهزة عبر تقنية zoom .