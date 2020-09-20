شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن تأهيل 82 ترعة فى سوهاج ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بسوهاج أنه جارى العمل فى تأهيل وتبطين ترع بإجمالى أطوال 175 كيلو متر وبعدد 82 ترعة، وذلك فى إطار المشروع القومى لتأهيل الترع.

وكلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائى والرى، بسرعة الانتهاء من تبطين واعادة تأهيل نحو 114 كيلو متر من الترع المتعبة بمحافظة أسوان بتكلفة تقارب 300 مليون جنيه ضمن برنامج 20 الف كيلو من الترع المتعبة على مستوى الجمهورية منهم 7 آلاف كيلو متر كمرحلة أولى خلال عامى 2021 و2022 بتكلفة تقديرية 18 مليار جنيه.

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تأتى تلك الأعمال فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف الى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية .

يشار إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى الى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق و ستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين .

ووجه وزير الموارد المائية والرى بأن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى رى حديث للعمل على ترشيد المياه فى كافة المناحى واستخدام الطاقة المتجددة فى ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفى من خلال التحكم فى عدد ساعات التشغيل.