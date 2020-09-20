شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يؤكد استهداف مبادرة علاج الأمراض المزمنة لـ 1.6 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى والتى تستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، بمختلف مراكز وقري المحافظة وعلى مستوى 22 إدارة صحية .

وأشار راشد، إلى أن المبادرة تشمل التوعية الصحية والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ومرضي السكري وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة وإجراء الفحوصات الطبية وصرف العلاج بشكل دورى، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق الـ40 عاما والبالغ عددهم مليون و 670 الف مواطنا بمحافظة الجيزة وذلك طبقا لما هو مسجل لدى قاعدة بيانات مبادرة 100 مليون صحة .

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وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية وأن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة وضعت خطة لتوعية المواطنين وتوجيهم للمناطق المخصصة لإجراء المسح الطبي لتنفيذ المبادرة التي تهدف إلى فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخالٍ من الأمراض.

ومن جانبه اكد الدكتور محمد منصور مدير مديرية الصحه بالجيزة أنه سيتم الكشف وإجراء الفحوصات للمواطنين من خلال 375 فرقة مدربة من القطاع الطبي داخل 188 وحدة صحية بالاضافه الى 111 فرقه متحركة فى اماكن خارجية مثل مراكز الشباب وبعض الأماكن العامة بمختلف المراكز والاحياء والقرى لافتا إلي أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، مؤكدا أنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.