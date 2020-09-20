شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنفى شائعات ارتفاع أسعار التصالح على مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت محافظة الجيزة ما تم تداوله حول ارتفاع القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بالجيزة، مؤكدة أنه منذ بدء تشكيل لجان تحديد القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بأحياء ومراكز ومدن المحافظة فقد تم الوضع فى الاعتبار البعد الاجتماعى والظروف المعيشية للمواطنين لذا فقد تم منذ الوهلة الأولى وضع اقل قيم سعرية على مستوى محافظات الجمهورية قبل ان يتم الإعلان عن إجراء أى تخفيضات فى الأسعار بأى محافظة اخرى ولتحفيز المواطنين على التقدم بملفات التصالح واغلاق ملف مخالفات البناء وبدء صفحة جديدة فى هذا الشأن .

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه ورغم انخفاض أسعار التصالحات بنطاق أحياء ومراكز المحافظة وتجاوباً مع التخفيضات التى حدثت فى المحافظات الأخرى إلا أن محافظة الجيزة أقرت تخفيضاً أيضا لأسعار التصالح وهو تخفيض قيمة التصالح للسكنى بالقرى لتكون 50 جنيهًا للمتر المسطح وتخفيض قيمة التصالح للتجارى والصناعى والإدارى والخدمى بالقرى بنسبة 20% وتخفيض قيمه مقابل التصالح بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية 15% وهو ما يجعل محافظة الجيزة هى الأقل من حيث القيم السعرية على مستوى كافة المحافظات .

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن هناك مناطق بالمدن يبلغ أسعار التصالح فيها 50 جنيها فقط مثلها مثل القرى والعزب بالإضافة إلى أن هناك مناطق أخرى يتراوح أسعار التصالحات فيها من 70 إلى 100 جنيه فقط وهو ما يعكس مدى انخفاض القيم السعرية بالمحافظة، مؤكدا أن المحافظة تضع مصلحة المواطن فى المقام الأول وتسعى دائما لتقديم كافة التسهيلات التى تيسر على المواطنين .

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح سرعة سداد رسوم جدية التصالح حيث أن هناك مواطنين تقدموا بالطلبات قبل فرض رسوم الجدية ولم يقومون حتى الان بالتسديد وتؤكد المحافظة أنه لن يتم البت أو الالتفات لأى طلبات إلا بعد سداد رسوم الجدية .