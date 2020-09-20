شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ رئيسة جمهورية نيبال بذكرى يوم الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية نيبال الفيدرالية الديمقراطية بيديا ديفى بهاندارى، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور.

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