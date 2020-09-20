شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 22 رحلة دولية قادمة من أوروبا والخليج تقل 2467 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة صباح اليوم الأحد 22 رحلة دولية قادمة من عدة جهات وعلى متنهم 2467 راكبا.

وكشفت مصادر بمطار القاهرة أن صالات الوصول استقبلت 22 رحلة قادمة من عدة جهات منها نيويورك فرانكفورت موسكو بيروت بغداد إسطنبول بيروت دبى أثينا فينا نيروبى أبوظبى ميلانو روما الشارقة أبوجا الخرطوم، وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبى داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

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كما قام قام جميع الركاب من كافة الجنسيات بإظهار تحاليل الPCR التى تؤكد خلوهم من فيروس كورونا ولم يمضى عليه 72 ساعة تنفيذا لقرار الحكومة المصرية بذلك.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.