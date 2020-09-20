شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تغلق مغارة "جعيتا" أشهر المزارات السياحية ببيروت بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات اللبنانية إغلاق مرفق جعيتا السياحي حتى 3 أكتوبر المقبل بسبب فيروس كورونا، وقالت إدارة المرفق في بيان، إن قرارها يأتي تطبيقا لمراسيم التعبئة العامة السائدة وتوصيات المحافظة على الصحة العامة وبخاصة حماية الزوار والموظفين.

وأعربت الإدارة عن أسفها لهذا القرار لكنها أكدت أنه جاء "من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع انتشار الجائحة والالتزام بتعليمات وزارة الصحة".

وكانت وزارة الصحة في لبنان أعلنت أمس تسجيل 18 حالة وفاة و750 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات والاصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 281 حالة وفاة و27 ألف و518 إصابة.

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وتعتبر مغارة جعيتا من اشهر المزارات السياحية فى لبنان والتى يقصدها الزوار من جميع انحاء العالم، حيث تقع بين جبال لبنان العالية وعلى بعد 20 كيلومترا شمال بيروت، ذلك القصر الذي لم يتدخل الإنسان في تشييده بل عملت الطبيعة سحرها لتخلق مكانا شاهقا ببيوت وتجويفات تزينها الصخور الكلسية، وتتكون من شقين، "المغارة العليا" التي تقع بين أعالي الجبال، و"المغارة السفلى" الواقعة بالمنحدر، ويمر منها مجرى مائي.

وتم اكتشاف المغارة قبل أكثر من قرن ونصف؛ ففي عام 1836 اكتشف القس ويليام طومسون، الكهف السفلي، وعام 1958، اكتشف علماء الاختراق اللبنانيون الجزء العلوي من الكهف، الذي يقع على ارتفاع 60 متراً فوق الكهف السفلي ويمكن الوصول إليه اليوم عن طريق جسر مصمم خصيصًا.