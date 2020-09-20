شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم الفنى تكشف عن إنشاء هيئة لتطوير التعليم تحت إشراف رئاسة الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ، إن الهدف أن لا يكون هناك تعليما فنيا تقليديا وآخر تم تطويره، ونعمل على إنشاء هيئة لتطوير التعليم وهى تحت إشراف رئاسة الوزراء، واعتقد أن الملاحظات من بقية الوزارات ستعرض على رئيس الوزراء خلال هذا الأسبوع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصري: " نحن دائما نقول إن التعليم الفني في ألمانيا جيد جدا وسيتم تطوير التعليم الفني ليكون مماثلا".

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وأكمل: سيتغير فكر المصريين عن التعليم الفني بتطور التعليم الفني والطلبة الذين يدخلون التعليم الفني الآن يدرسون مناهج محدثة مثل الموجودة في الاتحاد الأوروبى والطلاب يتم تدريبهم أثناء الدراسة ويتقاضى راتبا يزيد كل عام وسنتوسع في هذه المدارس وفى عدد قليل من السنوات سيكون لدينا 100 مدرسة من هذا النوع.