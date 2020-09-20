شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط: زيارة الأقصر هدفها إلقاء الضوء على المشروعات التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولى ، إنها تفقدت خلال زيارتها لمحافظة الأقصر عددا من المشروعات المنفذة من قبل برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، في مجال التنمية الزراعية والريفية والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتي تنعكس بشكل إيجابي على تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت فى تصريحات لها فى ختام زيارتها التى استمرت ثلاثة أيام بالأقصر، إن أهالى محافظة الأقصر لديهم عزيمة وإرادة تجاه المشروعات التنموية التى تتم فى محافظتهم، موضحة أن هدف الزيارة هو إلقاء الضوء على المشروعات التنموية مع شركاء التنمية.

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وأوضحت أنه تم افتتاح توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الحبيل بمحافظة الأقصر، والتي ترفع طاقة معالجة المحطة بنحو 36 ألف متر مكعب يوميًا، لتضاف لقدرتها الحالية البالغة 26 ألف متر مكعب من مياه الصرف بتكلفة 15 مليون دولار.

وأشارت إلى أن هناك زيارات مرتقبة مع منظمات أخرى شركاء للتنمية ستتم فى مختلف محافظات الجمهورية ، موضحة أن وزارة التعاون الدولى تقوم بمحور هام وهو محور الدبلوماسية الاقتصادية.

وأشارت الوزيرة إلى المدارس المجتمعية التى تفقدت إحداهما بالمحافظة، مؤكدة أنها أصبحت مدارس ذكية بعد استخدام التكنولوجيا بها.