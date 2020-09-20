شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة لمن تخلفوا عن المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر الجارى، حيث أشارات الى انتظام الصرف اليوم لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

و‎كانت وزارة التضامن الاجتماعى بدأت الثلاثاء الماضى، صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر سبتمبر الجارى، للمستفيدين من البرنامج، ويبلغ عددهم حوالى مليون و240 ألف فرد،

Advertisements

‎يذكر أن وزيرة التضامن كانت قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري، لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

‎وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعي، لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم.

‎جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالى 3 ملايين أسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد، ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى مليار و518 مليون جنيه.