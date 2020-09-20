شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعلن فحص 15 ألف مواطن بدولة تشاد للكشف عن فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إرسال وفد طبى إلى دولة تشاد، برئاسة الدكتور وائل عبد الرازق، نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور محمد البرعى، المدير التنفيذى للمبادرة، فى إطار متابعة العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعلاج مليون إفريقى من فيروس سي.

وأوضحت الوزارة، أن الوفد بدأ زيارته بتفقد أماكن مسح فيروس "سي" للمواطنين بالعاصمة إنچامينا، والتى تضم 20 نقطة لمسح المواطنين الشاديين للكشف عن فيروس "سي"، كما تفقد الوفد مركز التقييم وتلقى العلاج بالمستشفى المرجعى بإنچامينا، مشيرة إلى أنه تم تجهيز مركز آخر فى مدينة "موندو" بجنوب تشاد لعمل تحاليل "pcr" لفيروس "سي" وتلقى العلاج كخطوة أولى لبدء عمليات المسح والعلاج خارج العاصمة إنجامينا.

وأضافت الوزارة، أنه تم عقد اجتماع، أمس السبت، بحضور كل من الدكتور وائل عبد الرازق، نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الڤيروسات الكبدية، والدكتور محمد البرعى، المدير التنفيذى للمبادرة، والدكتور رامى محمد الحسينى، مدير المكتب الفنى لمساعد وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، من الجانب المصرى، ومن الجانب التشادى الدكتور عبد الله صابر فضول، وزير صحة دولة تشاد، والمستشار محمد عرابى، ممثل سفارة مصر فى دولة تشاد، وكبار مسئولى وزارة الصحة بدولة تشاد، لوضع خطة العمل بالمبادرة فى المرحلة القادمة، حيث ستشمل اعتماد مراحل مسح المواطنين فى محافظات أخرى خارج العاصمة إنجامينا.

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وقالت الوزارة، إنه تم خلال الاجتماع مراجعة ما تم إنجازه فى الفترة الماضية منذ بداية تطبيق المبادرة فى أكتوبر الماضى، حيث تم فحص 15 ألفا و441 مواطنا تشاديا حتى اليوم، وبلغت نسب المصابين بفيروس "سي" 715 مريضًا من إجمالى المواطنين الذين تم فحصهم، وتم تقييمهم بالمستشفى المرجعى بالعاصمة إنچامينا وتلقيهم العلاج اللازم، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة قومية لمكافحة الڤيروسات الكبدية فى دولة تشاد بالتعاون مع الخبراء فى مصر والخبراء فى دولة تشاد.

وأشارت الوزارة، إلى أنه إرسال شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية إلى دولة تشاد تشمل أدوية خاصة ببروتوكولات علاج فيروسات "سي"، و"بي" تكفى لعلاج ألف مريض، وكواشف "pcr" لتحليل فيروس "سي" و" بي"، بالإضافة إلى كواشف فيروس كورونا المستجد ومستلزمات وقائية، دعمًا للمنظومة الصحة بدولة تشاد، وكذلك مساندتها فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، وجه وزير الصحة التشادى، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لدعمها المتواصل لمشروعات الصحة العامة فى دولة تشاد، فضلًا عن التعاون المثمر فى الكتير من الملفات المشتركة بالمجال الصحى، كما أشاد بالجهود المبذولة لفرق العمل المصرية لتطبيق المبادرة فى دولة تشاد.