القضاء الإداري يقضي ببطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب المحامين والمتضمن ٤ أعضاء لمنصب الأمين العام، و٤ آخرين لمنصب وكيل النقابة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٩١٤ لسنة ٧٤ قضائية واختصمت نقيب المحامين رجائي عطية.
وذكرت الدعوى أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التي مرت عليها ثلاثة أشهر ويخالف القانون بتشكيله الحالي وذلك لتضارب القرارات وتعدد المنصب الذي يشغله عضو فقط.
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