مباحث المرور تكشف تفاصيل فيديو جلوس مواطن فوق شنطة سيارة على الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، غموض واقعة تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن جلوس مواطن أعلى شنطة سيارة ملاكي أثناء سيرها بالطريق الدائري.

كانت رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن جلوس مواطن أعلى شنطة سيارة ملاكي أثناء سيرها بالطريق الدائري بالمخالفة للقانون.

بإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، واللواء محمد شرقاوي، مدير المباحث الجنائية، لسرعة ضبط المتهم.

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بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكن العقيد إيهاب حسين، رئيس مباحث المرور بالقاهرة، والرائدان علي موسى ومحمد كمال، من تحديد السيارة حيث تبين أنها ملك أحد الأشخاص ميكانيكي سيارات مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

باستدعائه و مواجهته أمام العميد محمد العناني، رئيس مباحث قطاع التأمين، قرر قيام أحد الأشخاص بالجلوس على شنطة سيارته، وأن السيارة كانت معطلة ويتم سحبها عن طريق سيارة أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.